Мошенники придумали новую схему с заменой домофона

Полиция Псковской области предупредила жителей региона о новой уловке аферистов – теперь они действуют под предлогом замены домофона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Схема выглядит так: мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками управляющей компании, и говорят о необходимости заменить оборудование. Чтобы «уточнить детали», человека отправляют перезвонить на якобы горячую линию.

На том конце провода отвечают уже другие злоумышленники– они выдают себя за службу поддержки и выманивают персональные данные. Затем в разговор вступают лжеправоохранители: они пугают угрозой сохранности денег и обвинениями в финансировании террористических организаций, убеждая перевести средства на «безопасный счёт». Результат один – жертва теряет все сбережения.

В полиции призвали сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.