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Общество

МИД Швеции запросил данные о задержанном в Псковской области наемнике

16 октября 2026 года, 09:15

Внешнеполитическое ведомство Швеции запросило у посольства в Москве дополнительную информацию о задержанном в Псковской области шведском наемнике. Об этом со ссылкой на газету Aftonbladet сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании в Псковской области гражданина Швеции. Согласно данным спецслужб, мужчина воевал на стороне ВСУ, а под видом вступления в ряды российской армии планировал диверсии на военных объектах.

По информации издания, МИД Швеции подтвердил, что ознакомился с ситуацией и направил запрос на дополнительные сведения через свое посольство в Москве.

Российское посольство в Стокгольме, комментируя случившееся, обратило внимание на двойственную позицию Швеции: официально гражданам не рекомендуют ехать на Украину, но при этом не мешают им вступать в ряды наемников. Дипломаты отметили, что в шведском информационном пространстве сегодня также доминирует антироссийская риторика, а обществу навязывают идею всемерной поддержки киевского режима.

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