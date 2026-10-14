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Происшествия / Преступление

С дроппера в Куньинском районе взыскали 290 тысяч рублей в пользу обманутой пенсионерки

14 октября 2026 года, 11:09

Прокуратура Куньинского района помогла пожилой местной жительнице вернуть деньги, похищенные дистанционными мошенниками. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С дроппера в Куньинском районе взыскали 290 тысяч рублей в пользу обманутой пенсионерки

Фото Дарьи Хватковой

В ноябре 2024 года пенсионерка доверилась незнакомцам в мессенджере, которые сулили прибыль от инвестиций, и перевела на «специальные счета» 290 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Чтобы потерпевшая получила свои деньги обратно, прокуратура направила в суд иск к одному из фигурантов схемы – дропперу, через которого шли банковские операции. Суд требования удовлетворил. Исполнение решения поставлено на контроль.

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