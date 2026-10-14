«Псковавтодор» получил маневренную уборочную машину для узких тротуаров

Парк «Псковавтодора» пополнился новой вакуумно-подметально-уборочной машиной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Новая техника займётся уборкой дорог, тротуаров, дворов и парков.

Её главный козырь – манёвренность: шарнирно-сочленённая рама складывается до 45 градусов, поэтому машина без труда проходит там, где не развернуться крупной технике, – на узких тротуарах, в пешеходных зонах и во дворах.

Ширина уборки транспортного средства достигает двух метров, а бункер-накопитель вмещает 1,5 кубометра – это заметно экономит время. Плюс машина оснащена поливомоечным оборудованием для влажной уборки павильонов и покрытий.

В региональном минтрансе в том числе подчеркнули, что с новинкой поддерживать порядок на улицах станет проще, а работать – эффективнее.