В Псковской области спустили на воду безэкипажный грузовой катер

В Псковской области построили грузовой безэкипажный катер, способный перевозить грузы без людей на борту. Об этом сообщил руководитель «Псковская лодочная верфь» Владимир Чулков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, судно появилось благодаря инициативе и опыту самой верфи, разработкам систем беспилотного управления петербургской фирмы «Маринэк», а также участию инвестора – псковского предпринимателя.

Владимир Чулков обратил внимание на то, что грузовой безэкипажный катер может работать в двух режимах. В автономном судно полностью следует программному сценарию, в ручном – команды подаёт оператор дистанционно по каналу связи 4G.

Длина безэкипажного катера, как уточнил директор, составляет восемь метров, грузоподъёмность достигает 1500 кг, а мощность двигателя составляет 115 л.с.