В Пскове иномарка сбила девушку на нерегулируемом переходе

В Пскове автомобиль Ford сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
В Пскове автомобиль Ford сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
ДТП произошло у дома №4 на улице Яна Фабрициуса.
За рулём иномарки была женщина. 31-летнюю пострадавшую госпитализировали.
На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.