Михаил Ведерников: Сюжеты о Псковской области на Первом канале создают отличное настроение

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил прямые включения из региона в программе «Доброе утро» на Первом канале. Об этом он рассказал в МАХ.

«Пусть сюжеты о Псковской земле и любимые виды на федеральном канале создают отличное настроение на весь день», – написал Михаил Ведерников.

По его словам, включения идут всю неделю: ведущие знакомятся с достопримечательностями и традициями Псковской области и рассказывают всей стране о том, чем живёт регион. В утренних эфирах таких включений несколько.