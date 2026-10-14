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Общество

Псковский губернатор наградил аграриев и рассказал о поддержке АПК

14 октября 2026 года, 10:30

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с работниками агропромышленного комплекса и вручил им ведомственные и региональные награды. Об этом он написал в своём официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

Псковский губернатор наградил аграриев и рассказал о поддержке АПК

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Глава региона поблагодарил специалистов за преданность делу и нелёгкий труд.

По его словам, только за первое полугодие в Псковской области произведено продукции на 35 млрд рублей – весомый вклад в экономику. На протяжении многих лет регион удерживает лидерство на Северо-Западе по производству мяса, молока и рапса.

Михаил Ведерников заверил, что правительство Псковской области продолжит поддерживать и малые фермерские хозяйства, и крупные производства: в этом году на эти цели в общей сложности предусмотрено порядка 1,2 млрд рублей.

Псковский губернатор наградил аграриев и рассказал о поддержке АПК

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Развиваются и форматы продвижения местной продукции. Большой отклик, как уточнил глава региона, получил фестиваль монастырской кухни «Архондарик», где свои товары представили псковские фермеры, – его посетили около 20 тысяч человек.

«Рад лично вручить заслуженные награды людям, которые ежедневно развивают аграрный сектор нашего региона. Спасибо за работу!» – подчеркнул губернатор, пожелав аграриям Псковской области поменьше забот и только хороших урожаев.

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