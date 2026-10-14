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Общество

Михаил Ведерников обсудил с митрополитом Тихоном преображение Печор и итоги «Архондарика»

14 октября 2026 года, 10:08

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с митрополитом Севастопольским и Крымским Тихоном, чтобы обсудить развитие региона и продолжение значимых проектов. Об этом Михаил Ведерников написал в канале в МАХ.

Михаил Ведерников обсудил с митрополитом Тихоном преображение Печор и итоги «Архондарика»

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, за последние недели регион принял ряд крупных форумов, фестивалей и деловых встреч, и гости, приезжая в Печоры, неизменно восхищаются тем, как преобразился город. По его словам, Печоры стали местом, куда хочется возвращаться.

Губернатор подчеркнул, что такой результат – плод совместной работы. На недавней встрече с президентом Михаил Ведерников поблагодарил Владимира Путина за личную поддержку программы 550-летия Псково-Печерского монастыря: именно эта помощь и деятельное участие митрополита Симферопольского и Крымского Тихона позволили обновить городскую инфраструктуру и вдохнуть в Печоры новую жизнь.

Перемены за три года заметны в цифрах. Туристический поток в Печорский округ, как уточнил Михаил Ведерников, вырос на 20%, а налоговые поступления – на 66%.

Михаил Ведерников обсудил с митрополитом Тихоном преображение Печор и итоги «Архондарика»

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Печоры закрепились в статусе ключевого туристического центра области, здесь появляются новые культурные пространства и гостиничные кварталы на 100 номеров.

На встрече разговор шел и об итогах первого фестиваля монастырской кухни «Архондарик», который собрал 13 обителей из России и Беларуси. Интерес к событию оказался велик – в его мероприятиях участвовали и члены региональных отделений Российского исторического общества. Владыка Тихон отметил вклад митрополита Псковского и Порховского Матфея в реализацию значимых для региона проектов.

Глава региона поблагодарил владыку за готовность приезжать на Псковскую землю, помогать и поддерживать инициативы, подчеркнув, что это дорогого стоит.

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