Михаил Ведерников обсудил с митрополитом Тихоном преображение Печор и итоги «Архондарика»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с митрополитом Севастопольским и Крымским Тихоном, чтобы обсудить развитие региона и продолжение значимых проектов. Об этом Михаил Ведерников написал в канале в МАХ.

По его словам, за последние недели регион принял ряд крупных форумов, фестивалей и деловых встреч, и гости, приезжая в Печоры, неизменно восхищаются тем, как преобразился город. По его словам, Печоры стали местом, куда хочется возвращаться.

Губернатор подчеркнул, что такой результат – плод совместной работы. На недавней встрече с президентом Михаил Ведерников поблагодарил Владимира Путина за личную поддержку программы 550-летия Псково-Печерского монастыря: именно эта помощь и деятельное участие митрополита Симферопольского и Крымского Тихона позволили обновить городскую инфраструктуру и вдохнуть в Печоры новую жизнь.

Перемены за три года заметны в цифрах. Туристический поток в Печорский округ, как уточнил Михаил Ведерников, вырос на 20%, а налоговые поступления – на 66%.