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Происшествия / Преступление

Житель Псковской области пойдёт под суд за разбитую дверь электрички

14 октября 2026 года, 10:40

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о вандализме в электропоезде. Обвиняемым проходит житель Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Житель Псковской области пойдёт под суд за разбитую дверь электрички

Фото: скрин видео Северо-Западной транспортной прокуратуры

В июне пассажир электрички сообщением Санкт-Петербург – Псков несколько раз ударил аварийным молотком по входной двери вагона. Ущерб превысил 99 тысяч рублей. 

Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Материалы дела направили в мировой суд судебного участка №53 Лужского района Ленинградской области для дальнейшего рассмотрения по существу.

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