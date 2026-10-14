Житель Псковской области пойдёт под суд за разбитую дверь электрички

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о вандализме в электропоезде. Обвиняемым проходит житель Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В июне пассажир электрички сообщением Санкт-Петербург – Псков несколько раз ударил аварийным молотком по входной двери вагона. Ущерб превысил 99 тысяч рублей.

Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Материалы дела направили в мировой суд судебного участка №53 Лужского района Ленинградской области для дальнейшего рассмотрения по существу.