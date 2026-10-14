Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

В Псковской области изъяли более 329 граммов наркотиков в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью»

14 октября 2026 года, 10:18

В Псковской области завершился второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», проходивший с 21 сентября по 2 октября 2026 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В Псковской области изъяли более 329 граммов наркотиков в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Фото Елены Коноплёвой

Как уточнили в ведомстве, за это время от граждан поступило восемь обращений о незаконном обороте наркотиков. Оперативники выявили 12 наркопреступлений, а также зафиксировали 10 административных правонарушений в этой сфере. Из незаконного оборота изъято 329,79 гр наркотических средств и психотропных веществ.

Активно работали и с интернет-контентом: пять ресурсов, где размещались сведения о способах разработки, изготовления и использования наркотиков и местах их приобретения, направили в Роскомнадзор для решения вопроса о блокировке.

Кроме того, полицейские вместе с органами власти, субъектами профилактики и общественными организациями провели 1154 профилактических мероприятия для студентов и школьников. Их участниками стали более 37 тысяч человек.

Цель – противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании и вовлечение граждан в выявление противоправной деятельности в сфере.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках