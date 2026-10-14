В Псковской области изъяли более 329 граммов наркотиков в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Псковской области завершился второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», проходивший с 21 сентября по 2 октября 2026 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Как уточнили в ведомстве, за это время от граждан поступило восемь обращений о незаконном обороте наркотиков. Оперативники выявили 12 наркопреступлений, а также зафиксировали 10 административных правонарушений в этой сфере. Из незаконного оборота изъято 329,79 гр наркотических средств и психотропных веществ.

Активно работали и с интернет-контентом: пять ресурсов, где размещались сведения о способах разработки, изготовления и использования наркотиков и местах их приобретения, направили в Роскомнадзор для решения вопроса о блокировке.

Кроме того, полицейские вместе с органами власти, субъектами профилактики и общественными организациями провели 1154 профилактических мероприятия для студентов и школьников. Их участниками стали более 37 тысяч человек.

Цель – противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании и вовлечение граждан в выявление противоправной деятельности в сфере.