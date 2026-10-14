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Общество

Первый канал рассказал о молодых педагогах и врачах, вернувшихся в Псковскую область

14 октября 2026 года, 09:15

В эфире программы «Доброе утро» на Первом канале вышел сюжет о молодых специалистах, которые выбрали для жизни и работы Псковскую область. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Первого канала.

Первый канал рассказал о молодых педагогах и врачах, вернувшихся в Псковскую область
Пётр Щукин
Скрин сюжета «Первого канала»

Один из героев – 23-летний Пётр Щукин. Ещё недавно он сидел за партой Естественно-математического лицея №20 Пскова, а сегодня сам преподаёт в родных стенах. Чтобы молодые педагоги не уходили из профессии, по всей стране вводят специальные премии – в Пскове такая выплата составляет 100 тысяч рублей в год.

Ещё больше поддержка молодых врачей. 

Первый канал рассказал о молодых педагогах и врачах, вернувшихся в Псковскую область
Галина Ваал
Скрин сюжета «Первого канала»
Первый канал рассказал о молодых педагогах и врачах, вернувшихся в Псковскую область
Арина Карасева
Скрин сюжета «Первого канала»

Офтальмолог Галина Ваал окончила Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, но вернулась на малую родину, в Псков. За ней, по сути, охотилось руководство Псковского госпиталя для ветеранов войн: специалиста приняли по программе поддержки врачей дефицитных специальностей с единовременной выплатой в 1 млн рублей. А молодой акушер-гинеколог Арина Карасева училась в Петербурге по целевому направлению Псковского перинатального центра.

Своими историями они поделились в эфире программы «Доброе утро».

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