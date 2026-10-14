Первый канал рассказал о молодых педагогах и врачах, вернувшихся в Псковскую область

В эфире программы «Доброе утро» на Первом канале вышел сюжет о молодых специалистах, которые выбрали для жизни и работы Псковскую область. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Первого канала.

Один из героев – 23-летний Пётр Щукин. Ещё недавно он сидел за партой Естественно-математического лицея №20 Пскова, а сегодня сам преподаёт в родных стенах. Чтобы молодые педагоги не уходили из профессии, по всей стране вводят специальные премии – в Пскове такая выплата составляет 100 тысяч рублей в год.

Ещё больше поддержка молодых врачей.