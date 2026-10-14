Водителя Kia Rio госпитализировали после лобового ДТП с грузовиком под Великими Луками

Водителя легкового автомобиля Kia Rio госпитализировали после лобового столкновения с грузовиком на трассе М-9 «Балтия» в Великолукском районе. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Водителя легкового автомобиля Kia Rio госпитализировали после лобового столкновения с грузовиком на трассе М-9 «Балтия» в Великолукском районе. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла на 455-м километре трассы, у автозаправочной станции «Лукойл». За рулём Kia Rio находился 51-летний мужчина – его госпитализировали.
На месте происшествия работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО, а также сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются подробности произошедшего.