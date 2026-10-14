В четырёх детсадах и школе Псковской области закрыли группы и класс из-за ОРВИ

В Псковской области из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли один класс в средней школе и восемь групп в четырёх детских садах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

С 5 по 11 октября в области зарегистрировано 3745 случаев ОРВИ, причём 63,6% заболевших – дети до 14 лет. В Пскове выявили 1469 случаев, или 39,2% от общего числа по региону. За неделю с симптомами ОРВИ госпитализировали 46 человек.

По данным мониторинга, сейчас в Псковской области циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.