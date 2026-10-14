В старинном храме под Новосокольниками проходит первая за десятилетия служба

В деревне Руново Новосокольнического округа впервые за десятилетия отслужат Божественную литургию. Об этом сообщили в пресс-службе Великолукской епархии. Служба проходит 14 октября в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Ее совершает благочинный Великолукского церковного округа протоиерей Иоанн Ильницкий.

Каменную Покровскую церковь построили в 1884 году, когда прежнее деревянное здание пришло в негодность. Сегодня храм имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Долгие годы службы проводили только в соседнем деревянном храме Киево-Печерской иконы Божией Матери – каменная церковь была слишком ветхой, чтобы безопасно принимать прихожан.

В сентябре верующие объединились, чтобы спасти храм от дальнейшего разрушения. Они начали собирать пожертвования, укрепили поврежденные конструкции и приступили к подготовке локального ремонта кровли.

«В какой-то момент стало очевидно: если не помочь сейчас, очередную зиму крыша может уже не пережить», – рассказал прихожанин Григорий.

Министерство культурного наследия Псковской области согласовало ремонт 30 квадратных метров кровли постамента барабана – в августе сильные порывы ветра сорвали несколько металлических листов. Работы планируют завершить до 31 октября.

Полноценная реставрация храма потребует проекта, участия специалистов и значительных средств. Пока прихожане занимаются первоочередными задачами, чтобы сохранить старинное здание.

Подробнее об этом – в материале наших коллег из «АиФ-Псков» «Вера - в делах. Прихожане всем миром спасают старый храм в глубинке».