Журналист Вячеслав Суханов проведёт тренинг по подкастам на Псковском медиафоруме

Вячеслав Суханов проведёт тренинг «Создание подкастов». Он – журналист, продюсер и популяризатор науки, основатель и главред «Умной России»: издание работает с 2013 года и пишет о культуре, отечественном производстве, промышленности и науке.

За спиной эксперта – практический опыт в аудио и видео. В 2021 году вместе с партнёрами он спродюсировал и запустил видеоподкасты «Митап», «Чужие грабли» и «Говорит наука», а через год занялся производством контента: выпустил подкасты «Не только Репин» для Петербургской академии художеств имени Репина, «Встал Вопрос» и «По деловому признаку», снял одиннадцать сезонов «Говорит наука».

С ноября 2022 года Вячеслав Суханов входит в Российское общество «Знание» как член и лектор, он лауреат премии «Знание.Лектор». С сентября 2024-го преподаёт в Высшей школе экономики курс «Производство и продюсирование подкаста» и работает над кандидатской диссертацией в Петербургском институте культуры.

В декабре 2024 года получил ежегодную премию Мастерской новых медиа.

VII Псковский международный медиафорум «Единство народов – единство традиций» пройдёт в Пскове 20–21 октября. В нём участвуют эксперты медиасферы, представители СМИ и блогосферы России и зарубежья, включая делегатов из Белоруссии, стран Балтии и Абхазии. Площадками станут правительство Псковской области, региональный медиахолдинг и Дом молодёжи. Форум проводится по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 2018 года.