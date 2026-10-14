Журналист Вячеслав Суханов проведёт тренинг по подкастам на Псковском медиафоруме

Лектор Российского общества «Знание», главный редактор сетевого издания «Умная Россия» Вячеслав Суханов выступит экспертом VII Псковского международного медиафорума. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.
Лектор Российского общества «Знание», главный редактор сетевого издания «Умная Россия» Вячеслав Суханов выступит экспертом VII Псковского международного медиафорума. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.
Вячеслав Суханов проведёт тренинг «Создание подкастов». Он – журналист, продюсер и популяризатор науки, основатель и главред «Умной России»: издание работает с 2013 года и пишет о культуре, отечественном производстве, промышленности и науке.
За спиной эксперта – практический опыт в аудио и видео. В 2021 году вместе с партнёрами он спродюсировал и запустил видеоподкасты «Митап», «Чужие грабли» и «Говорит наука», а через год занялся производством контента: выпустил подкасты «Не только Репин» для Петербургской академии художеств имени Репина, «Встал Вопрос» и «По деловому признаку», снял одиннадцать сезонов «Говорит наука».
С ноября 2022 года Вячеслав Суханов входит в Российское общество «Знание» как член и лектор, он лауреат премии «Знание.Лектор». С сентября 2024-го преподаёт в Высшей школе экономики курс «Производство и продюсирование подкаста» и работает над кандидатской диссертацией в Петербургском институте культуры.
В декабре 2024 года получил ежегодную премию Мастерской новых медиа.
VII Псковский международный медиафорум «Единство народов – единство традиций» пройдёт в Пскове 20–21 октября. В нём участвуют эксперты медиасферы, представители СМИ и блогосферы России и зарубежья, включая делегатов из Белоруссии, стран Балтии и Абхазии. Площадками станут правительство Псковской области, региональный медиахолдинг и Дом молодёжи. Форум проводится по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 2018 года.