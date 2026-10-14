В Пскове возбудили уголовное дело за оправдание убийства военкора

Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли противоправную деятельность жителя Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в ведомстве.

Мужчина разместил в Телеграме комментарий, публично оправдав террористический акт – убийство военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. Запись он оставил со своей учётной записи.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Фигуранту уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.