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Общество

Полистовский заповедник показал студентам «глаза» дикой природы

13 октября 2026 года, 17:35

Сотрудники Полистовского заповедника встретились со студентами Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе государственного природного заповедника.

Полистовский заповедник показал студентам «глаза» дикой природы

Фото: Полистовский заповедник

Разговор посвятили федеральному проекту «Формирование национальной Сети фотомониторинга на заповедных территориях России», который реализуется при поддержке Президентского фонда природы.

Студентам объяснили, как работает программа CAMMON – от настройки и установки фотоловушек на заповедных территориях до сбора и обработки данных. Отдельно остановились на единой методике: без неё нельзя сопоставлять информацию из разных регионов и гарантировать достоверность исследований.

Полистовский заповедник показал студентам «глаза» дикой природы

Фото: Полистовский заповедник

Проект закрывает сразу несколько задач: позволяет оперативно и объективно отслеживать изменения в дикой природе, фиксировать появление редких и краснокнижных видов, а также оценивать влияние климата и человека на млекопитающих и растения. Единая база данных с визуальными материалами станет ценным ресурсом для экологических исследований, управления охраняемыми территориями и просвещения.

На реальных кадрах с фотоловушек студенты увидели, сколько полезного можно вычитать из снимков животных. Фотомониторинг фиксирует формы поведения, которые в поле почти не поймать, помогает оценить физическое состояние особей и динамику их активности в течение суток и по сезонам.

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