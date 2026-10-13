Шведа заключили под стражу в Пскове за переход границы в обход пункта пропуска

Псковский городской суд отправил под стражу подданного Королевства Швеции, подозреваемого в незаконном пересечении Государственной границы России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Ходатайство об аресте подал дознаватель Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Иностранцу вменяют часть 1 статьи 322 УК РФ. Мужчина умышленно пересёк российскую границу со стороны Белоруссии, не имея на то надлежащего разрешения и руководствуясь личными бытовыми мотивами. Он двигался пешком в обход установленных пунктов пропуска – там его и задержали.

Против заключения под стражу иностранный гражданин не возражал. Преступление, в котором его подозревают, относится к категории небольшой тяжести, а потому арест возможен лишь при исключительных обстоятельствах. Суд признал таковыми отсутствие у подозреваемого постоянного места жительства, пребывания и регистрации в РФ. В итоге мужчину заключили под стражу на срок по 6 декабря.