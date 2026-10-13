Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Шведа заключили под стражу в Пскове за переход границы в обход пункта пропуска

13 октября 2026 года, 17:52

Псковский городской суд отправил под стражу подданного Королевства Швеции, подозреваемого в незаконном пересечении Государственной границы России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Шведа заключили под стражу в Пскове за переход границы в обход пункта пропуска

Фото редакции

Ходатайство об аресте подал дознаватель Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Иностранцу вменяют часть 1 статьи 322 УК РФ. Мужчина умышленно пересёк российскую границу со стороны Белоруссии, не имея на то надлежащего разрешения и руководствуясь личными бытовыми мотивами. Он двигался пешком в обход установленных пунктов пропуска – там его и задержали.

Против заключения под стражу иностранный гражданин не возражал. Преступление, в котором его подозревают, относится к категории небольшой тяжести, а потому арест возможен лишь при исключительных обстоятельствах. Суд признал таковыми отсутствие у подозреваемого постоянного места жительства, пребывания и регистрации в РФ. В итоге мужчину заключили под стражу на срок по 6 декабря.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках