Росгвардия изъяла девять единиц оружия в ходе рейда в Псковской области

В Псковской области подвели итоги профилактического мероприятия «Оружие», которое проводилось для усиления контроля за оборотом оружия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

В рейде участвовали сотрудники лицензионно-разрешительной работы псковского управления Росгвардии и представители органов внутренних дел. Проверяли две категории граждан: владельцев оружия, нарушивших сроки получения разрешительных документов, и тех, кто проживает вместе с детьми.

В общей сложности росгвардейцы проверили свыше 160 владельцев гражданского оружия. По итогам рейда было выявлено девять административных правонарушений, изъято девять единиц гражданского оружия и порядка 60 боеприпасов к ним.

С владельцами оружия провели разъяснительную работу. Им напомнили правила хранения и ношения огнестрельного оружия, а также предупредили, что за их нарушение предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.