Псковичам объяснили, какие льготы сохраняются после 18 лет при инвалидности

С наступлением совершеннолетия статус «ребёнок-инвалид» перестаёт действовать, однако ряд выплат и мер поддержки за гражданином остаётся. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Псковской области.

Как разъяснили в региональном ведомстве, после медико-социальной экспертизы и присвоения первой, второй или третьей группы инвалидности человек получает пенсию по инвалидности. Обращаться с заявлением не требуется – фонд оформит выплату автоматически, опираясь на данные медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг тоже никуда не исчезают и не требуют переоформления. Единственный нюанс: размер денежной выплаты (ЕДВ) привязан к группе инвалидности, поэтому его пересчитают автоматически.

Отдельная тема – выплата по уходу. Родитель или опекун, который ухаживает за ребёнком-инвалидом либо инвалидом с детства первой группы, может рассчитывать на 11 563 рубля. Если после 18 лет человеку установили первую группу с детства, выплата сохраняется, а вот без этого статуса она не назначается. Когда первую группу дают впервые после совершеннолетия и без статуса «с детства», доступна выплата в 1 413 рублей. При второй или третьей группе выплата по уходу не положена.

Кроме того, за инвалидом сохраняются обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение при наличии показаний и содействие в трудоустройстве через субсидирование работодателя.

В отделении фонда обратили внимание на важный момент: после прохождения МСЭ и получения новой индивидуальной программы реабилитации и абилитации нужно подать новое заявление на предоставление технических средств реабилитации.