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Общество

Агрошкола из Красногородска вошла в число победителей конкурса школьных музеев

13 октября 2026 года, 16:37

Красногородская «Агрошкола» стала одним из победителей Всероссийского конкурса школьных музеев. Об этом рассказал заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев, сообщается в социальных сетях учреждения образования.

Агрошкола из Красногородска вошла в число победителей конкурса школьных музеев

Фото Красногородской «Агрошколы»

По его словам, торжественная церемония награждения прошла в конгрессно-выставочном центре Центрального парка «Патриот». Призовой фонд в 35 млн рублей разделили 70 учебных заведений из 44 регионов России. Каждое из них получило оборудование для развития и обновления музеев и экспозиций, а также подарки от партнёра проекта – бренда аксессуаров «Русские в моде от Нины Ручкиной».

В течение двух дней финалисты участвовали в насыщенной программе: слушали лекции, работали на стратегической сессии, встречались с Героями России, посетили Музейный комплекс «1418 шагов к Победе. Дорога памяти» и Главный Храм ВС РФ.

Заместитель министра образования Псковской области отметил, что кульминацией стали защиты проектов перед экспертами в сфере музейной педагогики и членами Детского общественного совета Музея Победы – активистами школьных музеев от 13 до 18 лет. По итогам этого этапа и выбрали лучших из лучших.

Конкурс проводился с марта по октябрь 2026 года по поручению Президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения РФ. Всего в нём приняли участие 4 696 представителей школьных музеев из 89 регионов страны.

Сергей Николаев поздравил победителей – людей, благодаря которым школьные музеи живут и развиваются, – и пожелал, чтобы эта награда помогла воплотить замыслы, обновить экспозиции и увлечь исследовательской работой больше ребят.

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