«Сезонная» экономия на ОСАГО обернулась для псковича долгом в 58 тысяч рублей

Псковский водитель, пытавшийся сэкономить на полисе ОСАГО, всё же вернул страховой компании выплаченные деньги. Приставы добились возврата средств. Об этом «Псковской правде» сообщили в УФССП России по Псковской области.

Всё началось с ДТП 2015 года, виновником которого оказался пскович. Компания выплатила пострадавшему 58 тысяч рублей на ремонт, но затем выяснилось: полис виновника действовал лишь ограниченный период. Автовладелец оформил страховку на отдельные месяцы, чтобы заплатить меньше, однако за руль в «запретный» срок всё равно сел. По закону это дало страховщику право потребовать деньги обратно.

Поняв, что его может ожидать, должник предпочёл исчезнуть: выписался из квартиры, корреспонденцию не забирал и о местонахождении не сообщал. Суд, однако, разбирательство не остановил – мужчине назначили адвоката, рассмотрели дело и постановили взыскать с него 58 тысяч рублей ущерба и госпошлины.

Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов по Пскову №1. В установленный срок долг погашен не был, поэтому к неплательщику применили штрафную санкцию – исполнительский сбор. Одновременно приставы проверили имущественное положение мужчины: наложили запрет на регистрационные действия с его земельными участками, обратили взыскание на заработную плату и банковские счета, а также ограничили выезд за пределы России. Дожидаться дальнейшего ухудшения своего положения должник не стал и перевёл всю сумму задолженности.