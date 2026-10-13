«День Профразвития» соберёт около тысячи участников в Пскове и Великих Луках

Организаторы «Дня Профразвития: найди себя в Псковской области» рассчитывают собрать порядка тысячи участников. Об этом в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» сообщила министр труда и занятости региона Алена Трунова.

«Мы уже озвучили, что порядка 1000 человек – это наш ориентир. Мы на него, я думаю, выходим», – прокомментировала гостья радиоэфира.

Мероприятие пройдёт 15 октября в Пскове и 16 октября в Великих Луках. Программа включает выставку работодателей, быстрые карьерные свидания, индивидуальные консультации карьерных экспертов, диагностику компетенций, профессиональную фотосъёмку для резюме и карьерные медитации. Участники получат маршрутные листы, позволяющие самостоятельно выстроить траекторию по площадкам.

Аудиторию разделили по целевым группам: в Пскове программа ориентирована на школьников и студентов, в Великих Луках – на работающую молодёжь. Регистрация на данный момент открыта, но присоединиться можно и на месте в день мероприятия.