Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Штурман из псковского УФСИН взял серебро на фестивале вездеходов «Медовые тропы»

13 октября 2026 года, 17:17

Сотрудник отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области Николай Ефимов стал серебряным призёром фестиваля внедорожных автомобилей «Медовые тропы 2026 осень». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Штурман из псковского УФСИН взял серебро на фестивале вездеходов «Медовые тропы»

Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области

Традиционные соревнования принимала Велейская волость Пушкиногорского округа. Участники фестиваля проходили специальные участки по кольцу, а призовые места распределяли по количеству покорённых спецучастков за отведённое время.

Николай Ефимов выступал в роли штурмана в категории ТР-1 – экипажу предстояло преодолеть дистанцию на серийном автомобиле категории «В» с колёсной формулой 4×4. На пути были болота, овраги и лесные чащи, которые нужно было пройти на время. Экипаж конвоира справился с испытаниями достойно и финишировал вторым.

Штурман из псковского УФСИН взял серебро на фестивале вездеходов «Медовые тропы»

Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области

Фестиваль «Медовые тропы» проходит в Пушкиногорском округе регулярно и собирает как профессионалов, так и любителей экстремальной езды по бездорожью.

Теперь дуэт готовится к весенним стартам на внедорожниках, уточнили в УФСИН.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Женский ход

Спорт / Соревнования
24 июля 17:03

Женский ход

Псковичка бросила вызов 12 мужчинам на турнире по нардам

Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Спорт
24 апреля 08:37

Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Ответы на главные вопросы

По высшему разряду

Спорт / Визит
17 марта 16:52

По высшему разряду

Всемирно известные олимпийцы показали псковичам путь к рекордам