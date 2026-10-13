Штурман из псковского УФСИН взял серебро на фестивале вездеходов «Медовые тропы»

Сотрудник отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области Николай Ефимов стал серебряным призёром фестиваля внедорожных автомобилей «Медовые тропы 2026 осень». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Николай Ефимов выступал в роли штурмана в категории ТР-1 – экипажу предстояло преодолеть дистанцию на серийном автомобиле категории «В» с колёсной формулой 4×4. На пути были болота, овраги и лесные чащи, которые нужно было пройти на время. Экипаж конвоира справился с испытаниями достойно и финишировал вторым.

Традиционные соревнования принимала Велейская волость Пушкиногорского округа. Участники фестиваля проходили специальные участки по кольцу, а призовые места распределяли по количеству покорённых спецучастков за отведённое время.

Фестиваль «Медовые тропы» проходит в Пушкиногорском округе регулярно и собирает как профессионалов, так и любителей экстремальной езды по бездорожью.

Теперь дуэт готовится к весенним стартам на внедорожниках, уточнили в УФСИН.