Жительница Великих Лук потеряла более 1,6 млн рублей на «инвестициях»

Две жительницы Псковской области стали жертвами дистанционных мошенников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В Великих Луках на уловку аферистов попалась 25-летняя девушка. Собеседники пообещали ей допзаработок и инвестиции через специальные приложения и уговорили перевести деньги. В итоге потерпевшая потеряла более 1,6 млн рублей.

Другой случай произошёл в Псковском округе. Здесь 46-летней женщине написали в мессенджере: неизвестные предложили купить собаку породы пудель и под этим предлогом выманили у неё в общей сложности 76 тысяч рублей.

Обе пострадавшие обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела по частям 2 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас идёт следствие.