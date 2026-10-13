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Экономика / Работа

Молодёжь и работодатели Псковской области ищут друг друга на разных площадках

13 октября 2026 года, 15:43

Молодые соискатели и работодатели Псковской области зачастую ищут друг друга на разных платформах и не пересекаются, сообщила в эфире «Оглавления» на «Серебряный дождь» старший координатор направления профессионального развития платформы «Россия – страна возможностей» Юлия Ильяшенко.

Молодёжь и работодатели Псковской области ищут друг друга на разных площадках

Фото редакции

«Работодатели, например, размещают свои вакансии на одних источниках, а студенты, в свою очередь, ищут их на других», – пояснила гостья эфира. В итоге, как отметила эксперт, соискатели не видят предложений, а компании – кандидатов.

Министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова добавила, что причина кроется в разнице мышления поколений. 

«Для молодого человека абсолютно нормально у себя на своей странице опубликовать, что я сейчас готов к новому проекту. При этом для более возрастной аудитории кажется стыдным публиковать», – отметила она. По мнению гостьи радиоэфира, работодателям стоит активнее развивать бренд компании в социальных сетях.

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