Великолукские танцовщицы привезли из Китая более 40 медалей

Три воспитанницы детско-юношеской спортивной школы № 3 Великих Лук – Василиса Глазычева, Анфиса Бурова и Аделина Бубнова – представили Россию на двух турнирах по танцевальному спорту в Китае, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Соревнования принимали Шицзячжуан и Ханьдань 2 и 4 октября.

За два дня псковские спортсменки собрали внушительную коллекцию наград – более 40 медалей, среди которых 19 золотых, 13 серебряных и девять бронзовых.

Личный зачёт тоже остался за великолучанками. Василиса Глазычева 18 раз поднималась на пьедестал в категориях «Elite», завоевав восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали. Анфиса Бурова принесла в копилку 13 наград в классификационных и элитных категориях – четыре золотые, семь серебряных и две бронзовые. Аделина Бубнова отличилась десятью медалями: семью золотыми и тремя бронзовыми. «За этими цифрами – годы упорных тренировок, сотни часов отработки техники и огромная любовь к танцу», – подчеркнули в спортивной школе.

Помимо соревнований, поездка стала и культурным обменом: танцовщицы исполнили шоу-номер «Русские узоры», познакомив китайскую публику с культурой России. Спортсменки также прошли тренировочный кэмп, где перенимали опыт у ведущих китайских педагогов и работали в одной группе с сильнейшими танцорами Азии.

Тренера Марию Глазычеву пригласили на эти турниры в судейскую линейку от РФ. В школе напомнили, что попасть в состав арбитров – значит войти в число ведущих специалистов мира, и это признание её многолетнего опыта и мастерства.