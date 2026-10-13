Псковичам предложат «быстрые карьерные свидания» с работодателями

В Псковской области пройдут «быстрые карьерные свидания» – новый формат знакомства соискателей с работодателями. Об этом в «Оглавлении» на «Серебряном дожде» рассказала старший координатор направления профессионального развития платформы «Россия – страна возможностей» Юлия Ильяшенко.

«Остаются только работодатель и студент. Они будут сидеть друг напротив друга, и у них будет буквально пять минут, чтобы друг друга представить», – описала механику Юлия Ильяшенко. По итогам встречи обе стороны заполняют анкеты: если взаимный интерес совпал, участники обмениваются контактами для дальнейшего общения.

По её словам, такой формат уже показал результат в других регионах. «По опыту Удмуртской Республики, порядка 30 человек были потом трудоустроены на завод имени Калашникова. То есть это не просто так», – подчеркнула эксперт.

Псковские работодатели подбирались специально под участников – с вакансиями и стажировками, добавила министр труда и занятости региона Алена Трунова.