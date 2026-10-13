Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичам предложат «быстрые карьерные свидания» с работодателями

13 октября 2026 года, 15:20

В Псковской области пройдут «быстрые карьерные свидания» – новый формат знакомства соискателей с работодателями. Об этом в «Оглавлении» на «Серебряном дожде» рассказала старший координатор направления профессионального развития платформы «Россия – страна возможностей» Юлия Ильяшенко.

Псковичам предложат «быстрые карьерные свидания» с работодателями

Фото Андрея Степанова

«Остаются только работодатель и студент. Они будут сидеть друг напротив друга, и у них будет буквально пять минут, чтобы друг друга представить», – описала механику Юлия Ильяшенко. По итогам встречи обе стороны заполняют анкеты: если взаимный интерес совпал, участники обмениваются контактами для дальнейшего общения.

По её словам, такой формат уже показал результат в других регионах. «По опыту Удмуртской Республики, порядка 30 человек были потом трудоустроены на завод имени Калашникова. То есть это не просто так», – подчеркнула эксперт. 

Псковские работодатели подбирались специально под участников – с вакансиями и стажировками, добавила министр труда и занятости региона Алена Трунова.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе