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Общество / Здоровье

Клещи в Псковской области остаются активными в октябре

13 октября 2026 года, 15:08

Середина осени не заставила клещей в Псковской области уйти на покой – паразиты по-прежнему нападают на людей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской областной инфекционной клинической больницы.

Клещи в Псковской области остаются активными в октябре

Фото Анастасии Куртеевой

Как подсчитали в лабораториях, за текущий год уже исследовано 1 860 клещей.

Только за неделю, с 5 по 11 октября, проверили 29 паразитов – на 16% больше, чем семью днями ранее. В Пскове из 21 клеща возбудители иксодового клещевого боррелиоза обнаружились в четырёх, а клещевой вирусный энцефалит, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека не подтвердились ни разу.

В Великих Луках исследовали восемь клещей, боррелиоз выявили у двух, остальные инфекции, как уточнили в медицинском учреждении, также не нашли.

Средний уровень заражённости паразитов клещевыми инфекциями по статистике Псковской областной инфекционной больницы за год составляет 39,1%.

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области добавили: с начала сезона к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились 2 394 человека, 34 из них – за последнюю неделю. Чаще всего паукообразные атаковали людей на участках по месту жительства в сельской местности и дачных товариществах, а также в лесу.

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