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Экономика / Работа

Псковские власти выяснили, что может побудить студентов вернуться домой

13 октября 2026 года, 15:00

В Псковской области изучили карьерные ожидания молодёжи и запросы работодателей. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» сообщила региональный министр труда и занятости Алена Трунова.

Псковские власти выяснили, что может побудить студентов вернуться домой

Фото Андрея Степанова

По её словам, исследование охватило как студентов, уехавших учиться из муниципалитетов, так и уроженцев Псковской области, получающих образование в других городах. Опросы проводились через вузы Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода и Смоленска. «Был ряд вопросов об их мотивации к возвращению. Насколько они заинтересованы, что им нужно, что их может заманить вернуться либо в муниципалитет, либо остаться в Пскове», – рассказала Алена Трунова.

Результаты показали дисбаланс между ожиданиями молодёжи и предложениями работодателей, в том числе по зарплатам и сопровождению на старте карьеры.

Министр уточнила, что полностью результаты исследования представят на пленарной сессии «Дня Профразвития», которая пройдет в Доме молодежи в Пскове 15 октября.

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