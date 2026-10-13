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Общество

Под Невелем поисковики подняли останки красноармейцев

13 октября 2026 года, 15:05

В Невельском округе обнаружены останки красноармейцев – их нашли участники полевой межрегиональной поисковой экспедиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства молодёжной политики Псковской области.

Под Невелем поисковики подняли останки красноармейцев

Фото министерства молодежной политики Псковской области

Экспедицию, в частности, провели специалисты организации «Псковский рубеж» в рамках культурно-исторической акции по сохранению памяти молодёжи Союзного государства. Раскопки шли на местах боёв Невельско-Городокской наступательной операции 1943 года, и эксгумационные работы ещё не завершены.

Кроме поисковых работ, участников ждал культурный блок «Мост дружбы» в Музее истории Невеля – они представили традиции своих регионов и возложили цветы к Центральному воинскому захоронению. Отдельным событием стала мемориальная церемония на месте крушения самолёта Ил-2, в котором погиб младший лейтенант, уроженец Минска Степан Шутько. Поисковики установили памятную доску, почтили погибших минутой молчания и возложили цветы, а представителям Беларуси вручили фрагмент самолёта, чтобы передать его родственникам лётчика.

Под Невелем поисковики подняли останки красноармейцев

Фото министерства молодежной политики Псковской области

В министерстве молодежной политике региона поблагодарили поисковиков: благодаря их работе память о подвигах бережно сохраняется для будущих поколений.

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