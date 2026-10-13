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Общество

На псковских предприятиях хотят создавать молодёжные советы

13 октября 2026 года, 14:52

На крупных предприятиях Псковской области планируют создавать молодёжные советы. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» сообщил министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев.

На псковских предприятиях хотят создавать молодёжные советы

Фото Андрея Степанова

По его словам, министерство работает с молодёжью в возрасте от 14 до 35 лет, и если со школьниками и студентами всё понятно, то с уже работающими специалистами есть сложности. «Мы говорим не только про ребят, но и про экосистему молодёжной политики внутри предприятий», – пояснил Дмитрий Яковлев.

Министр молодежной политики Псковской области подчеркнул, что на базе существующих крупных компаний планируется создавать молодёжные советы, с которыми министерство сможет взаимодействовать в рамках своих задач и программ.

Министр труда и занятости региона Алена Трунова добавила, что создание таких молодежных советов станет одной из целей «Дня Профразвития» в Великих Луках.

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