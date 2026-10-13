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Происшествия / ДТП

Восемь пешеходов погибли в Псковской области за девять месяцев

13 октября 2026 года, 14:47

С января по сентябрь на дорогах Псковской области произошло 87 ДТП с участием пешеходов. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по региону.

Восемь пешеходов погибли в Псковской области за девять месяцев

Фото: группа «Псковская сводка» в мессенджере МАХ

Травмы получили 84 человека, ещё восемь погибли. Опаснее всего – наезды на пешеходных переходах и вне их зоны: на переходах зафиксировано 34 ДТП с 39 пострадавшими, вне переходов – 53 аварии, где 45 человек ранены и восемь погибли.

Отдельная категория – происшествия по вине самих пешеходов. Из-за собственной неосторожности произошло 26 ДТП: 19 человек получили травмы, семеро погибли.

Статистика Госавтоинспекции показывает, что чаще наезды случаются в светлое время суток – 58 против 29 в темноте. Однако ночью последствия тяжелее: шесть погибших против двух днём. На регулируемых переходах произошло 12 аварий с 13 пострадавшими, на нерегулируемых – 22 ДТП, в которых пострадали 26 человек.

В региональном ведомстве подчеркнули, что цифры говорят о необходимости усилить внимание к безопасности пешеходов. Автомобилистам советуют заранее снижать скорость и быть особенно осторожными при плохой видимости.

Пешеходам напоминают: переходить дорогу нужно в установленных местах, убедившись в безопасности, а в тёмное время суток – использовать световозвращающие элементы.

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