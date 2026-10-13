Псковские кукольники находятся с гастролями в Иваново

Труппа Псковского областного театра кукол отправилась с гастролями в Иваново. Об этом сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Псковские артисты уже вышли на сцену Ивановского театра кукол. Гастроли продлятся с 13 по 18 октября. За время гастролей Псковский театр кукол представит местным зрителям спектакли «Мы победим», «Прыгучий мышонок» и «Любопытный слонёнок». Показы пройдут в рамках проекта «Большие гастроли».