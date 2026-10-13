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Общество

Печорские «Птенцы» засветились в «Добром утре» на Первом канале

13 октября 2026 года, 14:17

Детский этнографический ансамбль «Птенцы» из Печор принял участие в программе «Доброе утро» на Первом канале, сообщает районная газета «Печорская правда».

Печорские «Птенцы» засветились в «Добром утре» на Первом канале

Фото: газета «Печорская правда»

Съёмки программы сейчас идут в Пскове. Приглашение получил и печорский коллектив – отказываться, разумеется, не стали. Ради эфира детям и их руководителю Елене Вариксоо пришлось подняться затемно и отправиться в областной центр, но, как признаётся издание, раннего подъёма для такого события ничуть не жаль.

Старания окупились сполна: теперь о маленьком ансамбле из Печор знает вся страна – он вышел на главный канал России. В редакции надеются, что эфир поможет рассказать о родном крае и его талантливых детях как можно большему числу людей.

«Гордимся нашими „Птенцами“!» – пишет «Печорская правда».

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