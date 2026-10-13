Печорские «Птенцы» засветились в «Добром утре» на Первом канале

Съёмки программы сейчас идут в Пскове. Приглашение получил и печорский коллектив – отказываться, разумеется, не стали. Ради эфира детям и их руководителю Елене Вариксоо пришлось подняться затемно и отправиться в областной центр, но, как признаётся издание, раннего подъёма для такого события ничуть не жаль.

Старания окупились сполна: теперь о маленьком ансамбле из Печор знает вся страна – он вышел на главный канал России. В редакции надеются, что эфир поможет рассказать о родном крае и его талантливых детях как можно большему числу людей.

«Гордимся нашими „Птенцами“!» – пишет «Печорская правда».