Легендарный знаток Алексей Блинов проведёт игру для псковских медийщиков в рамках медиафорума

Двукратный обладатель «Хрустальной совы» игры «Что? Где? Когда?» и генеральный директор издательства «Медиа Пресс» Алексей Блинов станет ведущим интеллектуальной игры «Команда Блинова» на Международном медиафоруме Псковской области. Об этом сообщили организаторы.

Игра станет разминкой перед главными событиями форума: авторское состязание для представителей региональных СМИ и пресс-служб проведёт человек, чьё имя в мире интеллектуального телевидения давно стало синонимом победы. Формат чемпионата предполагает случайное распределение участников по командам – борьба получится честной и азартной. Журналисты, редакторы, медийщики и пресс-секретари региона смогут не только проверить эрудицию, но и лично задать вопросы коллеге.

Организаторы напоминают: нужна предварительная регистрация, число мест ограничено, а составы команд формируются случайным образом.

Игра пройдёт 20 октября в 09:00 в Медиацентре ПАИ на улице Ленина, 6А в Пскове.

Алексей Блинов – двукратный обладатель «Хрустальной совы», кавалер погона «Лучший капитан Клуба» и первый чемпион СССР по «Брейн-рингу». Он также известен как капитан «сборной 90-х годов» в летней серии игр 2001 года.

Сегодня Алексей Блинов совмещает деятельность знатока с работой топ-менеджера в структуре АО «Газпром-медиа холдинг»: он главный редактор журнала-телегида «Панорама TV» и востребованный эксперт.