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Общество

Легендарный знаток Алексей Блинов проведёт игру для псковских медийщиков в рамках медиафорума

13 октября 2026 года, 14:04

Двукратный обладатель «Хрустальной совы» игры «Что? Где? Когда?» и генеральный директор издательства «Медиа Пресс» Алексей Блинов станет ведущим интеллектуальной игры «Команда Блинова» на Международном медиафоруме Псковской области. Об этом сообщили организаторы.

Легендарный знаток Алексей Блинов проведёт игру для псковских медийщиков в рамках медиафорума

Игра станет разминкой перед главными событиями форума: авторское состязание для представителей региональных СМИ и пресс-служб проведёт человек, чьё имя в мире интеллектуального телевидения давно стало синонимом победы. Формат чемпионата предполагает случайное распределение участников по командам – борьба получится честной и азартной. Журналисты, редакторы, медийщики и пресс-секретари региона смогут не только проверить эрудицию, но и лично задать вопросы коллеге.

Организаторы напоминают: нужна предварительная регистрация, число мест ограничено, а составы команд формируются случайным образом. 

Игра пройдёт 20 октября в 09:00 в Медиацентре ПАИ на улице Ленина, 6А в Пскове.

Алексей Блинов – двукратный обладатель «Хрустальной совы», кавалер погона «Лучший капитан Клуба» и первый чемпион СССР по «Брейн-рингу». Он также известен как капитан «сборной 90-х годов» в летней серии игр 2001 года. 

Сегодня Алексей Блинов совмещает деятельность знатока с работой топ-менеджера в структуре АО «Газпром-медиа холдинг»: он главный редактор журнала-телегида «Панорама TV» и востребованный эксперт.

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