Два человека пострадали в лобовом столкновении в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобили Lada Kalina и Renault Sandero столкнулись у деревни Соловьи на 297-м км трассы Р-23. В результате ДТП пострадали две женщины 45-ти и 65-ти лет из Lada. Пострадавшим оказали необходимую медпомощь. Решался вопрос о госпитализации.