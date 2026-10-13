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Общество

Псковские инспекторы ДПС помогли беременной женщине успеть в роддом

13 октября 2026 года, 14:09

Сотрудники Госавтоинспекции помогли будущей маме из Островского округа вовремя добраться до Псковского перинатального центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Псковские инспекторы ДПС помогли беременной женщине успеть в роддом

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Экипаж отдельной спецроты ДПС нёс службу на 337-м км трассы Р-23, когда к полицейским обратился взволнованный водитель. Он попросил сопроводить машину до перинатального центра – в салоне находилась его беременная супруга, у которой уже начались роды. Сам мужчина боялся не успеть: до Пскова оставалось около 30 км.

Инспекторы не стали терять ни минуты. Передав информацию дежурному, они включили проблесковые маячки и звуковые сигналы и повели автомобиль с роженицей до больницы. В результате пару оперативно доставили в медучреждение, женщину передали врачам, а сотрудники ДПС вернулись к исполнению служебных обязанностей. Вскоре у супругов родилась дочь – её назвали Мия.

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