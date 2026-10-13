Жителя Латвии наказали в Псковской области за два нарушения госграницы РФ

Себежский районный суд рассмотрел дело гражданина Латвии, которого обвиняли в незаконном пересечении Государственной границы России в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Установлено, что мужчина прекрасно знал, что въезд в Россию ему запрещён.

Тем не менее в феврале он сел в автобус и выехал из Беларуси, после чего незаконно пересёк российскую границу, а спустя несколько дней вернулся назад через Смоленскую область. На этом он не остановился: в июле, несмотря на действующий запрет, уже за рулём легковушки вновь незаконно пересёк границу России со стороны Беларуси. Там мужчину и задержали псковские пограничники.

Суд признал гражданина Латвии виновным по части 1 и части 2 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) и назначил иностранцу наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

С учётом времени, проведённого под стражей, от отбывания штрафа его освободили. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.