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Происшествия / Правосудие

Жителя Латвии наказали в Псковской области за два нарушения госграницы РФ

13 октября 2026 года, 12:40

Себежский районный суд рассмотрел дело гражданина Латвии, которого обвиняли в незаконном пересечении Государственной границы России в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Жителя Латвии наказали в Псковской области за два нарушения госграницы РФ

Фото редакции

Установлено, что мужчина прекрасно знал, что въезд в Россию ему запрещён.

Тем не менее в феврале он сел в автобус и выехал из Беларуси, после чего незаконно пересёк российскую границу, а спустя несколько дней вернулся назад через Смоленскую область. На этом он не остановился: в июле, несмотря на действующий запрет, уже за рулём легковушки вновь незаконно пересёк границу России со стороны Беларуси. Там мужчину и задержали псковские пограничники.

Суд признал гражданина Латвии виновным по части 1 и части 2 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) и назначил иностранцу наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

С учётом времени, проведённого под стражей, от отбывания штрафа его освободили. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

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