В Палкинском округе волонтёры высадили сосны на «Молодёжной» аллее

Волонтёры из деревни Грибули Палкинского округа приняли участие во Всероссийской акции «Сохраним лес», проводимой в рамках проекта «Зелёная область», сообщили «Псковской правде» в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Активисты высадили сосны на «Молодежной» аллее. Традиция насчитывает уже несколько лет. На аллее растут деревья, посаженные волонтёрами начиная с 2021 года.

Региональный экологический проект «Зелёная область» реализуется при поддержке министерства по молодёжной политике Псковской области и АНО «Экомышление».

Волонтёров поблагодарили за неравнодушное отношение к родному краю.