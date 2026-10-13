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Общество

В Палкинском округе волонтёры высадили сосны на «Молодёжной» аллее

13 октября 2026 года, 13:00

Волонтёры из деревни Грибули Палкинского округа приняли участие во Всероссийской акции «Сохраним лес», проводимой в рамках проекта «Зелёная область», сообщили «Псковской правде» в министерстве молодёжной политики Псковской области.

В Палкинском округе волонтёры высадили сосны на «Молодёжной» аллее

Фото министерства молодежной политики Псковской области

Активисты высадили сосны на «Молодежной» аллее. Традиция насчитывает уже несколько лет. На аллее растут деревья, посаженные волонтёрами начиная с 2021 года.

Региональный экологический проект «Зелёная область» реализуется при поддержке министерства по молодёжной политике Псковской области и АНО «Экомышление».

Волонтёров поблагодарили за неравнодушное отношение к родному краю.

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