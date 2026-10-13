Участок дороги в Пушкинских Горах закроют на два месяца

В Пушкинских Горах временно перекроют движение на одном из участков. Об этом сообщила глава округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, с 14 октября транспортным средствам нельзя будет проехать от Сбербанка до магазина автозапчастей на улице Лермонтова, 14А. Ограничения связаны со строительством сетей водоотведения на улицах Ленина и Лермонтова.

Оксана Филиппова отметила, что изменения коснутся и автобусов. Транспорт, который идет от автостанции по Лермонтова, больше не будет заезжать к остановке у школы имени А. С. Пушкина. Автобусы направят в объезд – от автостанции по улице Новоржевской с заездом на улицу Ленина к остановке у магазина «Пятерочка».

Глава Пушкиногорском района в том числе пояснила, что работы предстоит много: на участке нужно построить новые канализационные колодцы и проложить трубы.

Поэтому дорогу планируют держать закрытой два месяца. Оксана Филиппова попросила жителей и гостей учитывать информацию при планировании поездок.