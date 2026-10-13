В псковском детсаду «Чебурашка» запустили виртуальные туры с котом Барсиком

В детском саду «Чебурашка» в Пскове реализуется проект «Семейное путешествие с Барсиком сквозь историю Пскова». Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере МАХ.



По его словам, инициатива родительской общественности образовательного учреждения ранее стала победителем Конкурса инициатив родительских сообществ от Российского общества «Знание» при поддержке Министерства просвещения России. Станислав Стармолотов отметил, что данный проект соединяет краеведение и семейные ценности: дошкольники вместе с родителями знакомятся с наследием Псковской земли в современном игровом формате. Уже сейчас можно отправиться в виртуальные туры по знаковым местам города вместе с цифровым гидом – котом Барсиком Борисом. Закрепить знания помогают тематические раскраски, экскурсии по достопримечательностям и интерактивные программы в артели «Рыжая рысь».