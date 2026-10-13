Чат-бот МФЦ Псковской области собрал 16 тысяч пользователей

Цифровой помощник Многофункционального центра Псковской области набирает популярность. Сейчас у чат-бота более 16 тысяч уникальных пользователей, и их число растёт. Об этом на брифинге рассказала директор центра Ольга Степанова, пишет ПАИ.

По её словам, за прошедший месяц предварительной записью через чат-бот воспользовались 795 жителей Псковской области. Помимо этого, более 34 тысяч граждан получили уведомления о том, на какой стадии находится их обращение.

Начальник организационно-методического отдела МФЦ Ирина Жукова в свою очередь отметила, что чат-бот существенно снизил нагрузку на телефонную линию центра. Ежегодно сюда поступает свыше 50 тысяч звонков, при этом на горячей линии консультируют лишь два специалиста. Цифровой помощник берёт на себя типовые запросы, давая операторам возможность сосредоточиться на сложных вопросах.

Чаще всего псковичи используют бота для записи на приём. Авторизация через «Госуслуги» для этого не нужна, а освоить сервис пожилым гражданам помогают сотрудники МФЦ. Кроме того, в библиотеках и школах проходят занятия, где людям старшего возраста объясняют, как пользоваться и чат-ботом, и интернетом в целом.

Как добавила Ольга Степанова, главная цель цифрового помощника – сделать услуги удобнее и доступнее для жителей, поэтому его развитие продолжится.