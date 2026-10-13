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Общество

Полоцкие студенты гостят в ПсковГУ по программе «Студтуризм»

13 октября 2026 года, 12:17

Псковский государственный университет принимает делегацию Полоцкого государственного университета. Об этом «Псковской правде» сообщили в ПсковГУ.

Полоцкие студенты гостят в ПсковГУ по программе «Студтуризм»

Фото пресс-службы ПсковГУ

Визит стал ответным в рамках программы «Студтуризм»: в сентябре студенты ПсковГУ побывали в Полоцке, а теперь университет встречает гостей из Беларуси.

В первый день делегацию поприветствовало руководство вуза.

На встрече обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества – от совместных научных проектов до студенческих обменов. Программа визита рассчитана на три дня.

Гостям подготовили экскурсию по библиотеке ПсковГУ и Музею редкой книги, квест по поиску псковских барсиков, посещение научно-исследовательской лаборатории и музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Помимо этого, запланированы научный диалог о совместных проектах, знакомство с Передовой инженерной школой и обзорная экскурсия по Пскову – и это далеко не всё.

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