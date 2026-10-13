Эксперты центра Вредена оценили, как лечат суставы в Псковской области

Псковскую область посетила делегация Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена – ведущего профильного учреждения России, куда за лечение приезжают со всей страны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Вместе с псковскими врачами специалисты центра оценили, как сегодня оказывают помощь при переломах, травмах и болезнях суставов, обсудили маршрутизацию пациентов, нашли узкие места и наметили конкретные шаги по их устранению.

Итоги визита подвели на совещании в правительстве области под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. В разговоре участвовали министр здравоохранения региона Марина Гаращенко, главный внештатный травматолог-ортопед Андрей Устьянцев, руководители межрайонных больниц и другие представители отрасли.

«Здоровье опорно-двигательного аппарата – это фундамент качества жизни. Наша задача – выстроить систему так, чтобы помощь была быстрой, современной и доступной в каждом уголке области. Визит коллег из НМИЦ Вредена – это не проверка, а передача лучшего опыта. Мы определили точки роста, и в ближайшее время жители увидят реальные изменения: от обновления оборудования до новых протоколов лечения», – подчеркнула Вера Емельянова.

Скоро регион получит экспертные рекомендации по маршрутизации пациентов и обновлению оборудования. Это значит, что диагностика станет точнее, а очереди на плановые операции, например по замене суставов, начнут сокращаться.

В министерстве здравоохранения Псковской области напомнили, что забота о здоровье начинается не с приезда федеральных экспертов, а с внимания к себе. Терпеть боль в спине или коленях не стоит – чем раньше найдут проблему, тем проще ее решить.