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Происшествия / Преступление

Псковичка обманом получила 475 тысяч за смерть кормильца

13 октября 2026 года, 12:25

Великолукский городской суд вынес приговор 60-летней жительнице Новосокольнического района. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Женщину признали виновной в крупном мошенничестве.

Псковичка обманом получила 475 тысяч за смерть кормильца

Фото редакции

В декабре 2021 года женщина узнала о ДТП, в котором погиб житель Печорского района, и решила завладеть страховой выплатой. Она позвонила печерянке и сказала, что ее малолетняя дочь имеет право на возмещение в связи со смертью кормильца. За вознаграждение она убедила мать ребенка помочь собрать документы.

Оформив доверенность от имени потерпевшей, женщина сняла в одном из банков Великих Лук деньги со счета, открытого на малолетнюю, – 475 тысяч рублей. Украденными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

При вынесении приговора суд учел личность подсудимой, характер и степень опасности преступления, смягчающие обстоятельства, включая полное возмещение ущерба и морального вреда, и отсутствие отягчающих. Подсудимую признали виновной по части 3 статьи 159 УК РФ и назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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