Псковские археологи завершают обследование средневекового селища под Изборском

Псковские археологи продолжают работу в Изборске, хотя основные силы центра сегодня брошены на крупные городские раскопки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Археологического центра Псковской области.



На минувшей неделе специалисты выезжали к селищу в деревне Захново. Там оставалось поставить финальную точку в определении границ территории. По данным Археологического центра, это небольшое средневековое поселение по площади было сопоставимо всего с тремя-четырьмя домохозяйствами современной деревни.