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Общество

Псковские археологи завершают обследование средневекового селища под Изборском

13 октября 2026 года, 11:44

Псковские археологи продолжают работу в Изборске, хотя основные силы центра сегодня брошены на крупные городские раскопки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Археологического центра Псковской области.

Псковские археологи завершают обследование средневекового селища под Изборском

Фото Археологического центра Псковской области

На минувшей неделе специалисты выезжали к селищу в деревне Захново.

Там оставалось поставить финальную точку в определении границ территории. По данным Археологического центра, это небольшое средневековое поселение по площади было сопоставимо всего с тремя-четырьмя домохозяйствами современной деревни.

Псковские археологи завершают обследование средневекового селища под Изборском

Фото Археологического центра Псковской области

Шурфовку и уточнение границ культурного слоя удалось провести за один день. Помогли и погода, и живописный вид на Изборско-Мальскую долину, и даже строгий пёс, наблюдавший за процессом. Но главное, отметили в центре, – радушный приём местных жителей: археологи поблагодарили их за участие и душевное тепло.

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