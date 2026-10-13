Псковские археологи завершают обследование средневекового селища под Изборском

Псковские археологи продолжают работу в Изборске, хотя основные силы центра сегодня брошены на крупные городские раскопки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Археологического центра Псковской области.
Псковские археологи продолжают работу в Изборске, хотя основные силы центра сегодня брошены на крупные городские раскопки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Археологического центра Псковской области.
На минувшей неделе специалисты выезжали к селищу в деревне Захново.
Там оставалось поставить финальную точку в определении границ территории. По данным Археологического центра, это небольшое средневековое поселение по площади было сопоставимо всего с тремя-четырьмя домохозяйствами современной деревни.
Шурфовку и уточнение границ культурного слоя удалось провести за один день. Помогли и погода, и живописный вид на Изборско-Мальскую долину, и даже строгий пёс, наблюдавший за процессом. Но главное, отметили в центре, – радушный приём местных жителей: археологи поблагодарили их за участие и душевное тепло.