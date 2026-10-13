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Происшествия / Преступление

В Печорском районе мужчина украл пенсию матери сожительницы

13 октября 2026 года, 12:00

В Печорском районе мужчина предстанет перед судом за кражу денег с банковского счёта. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Псковской области.

В Печорском районе мужчина украл пенсию матери сожительницы

Фото Андрея Степанова

Как установило следствие, мужчина жил в доме сожительницы вместе с её матерью, нигде не работал и прикладывался к спиртному. В августе после очередной гулянки он решил поправить дела за счёт пенсии женщины. Пока хозяев не было дома, он отыскал её телефон с банковским приложением и карту, вошёл в счёт и перевёл свыше 40 тысяч рублей на карту знакомой, после чего попросил её обналичить сумму.

Завершить задуманное не вышло. Знакомая почуяла неладное, созвонилась с потерпевшей и вернула ей оставшиеся деньги. Тем не менее кража с банковского счёта считается тяжким преступлением. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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