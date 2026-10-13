«Неделя без турникетов» охватит 2500 школьников Псковской области

В Псковской области стартовала акция «Неделя без турникетов». Об этом сообщил депутат Государственной Думы России Александр Козловский в своем канале в мессенджере МАХ. Школьники и студенты смогут побывать на предприятиях региона и своими глазами увидеть, как работают люди разных профессий.
Фото из канала Александра Козловского в МАХ
По его словам, участие в акции примут 15 предприятий. По планам, с их работой познакомятся больше 2500 ребят. 12 октября акцию открыли в Пскове и Великих Луках. В Великих Луках участников примут Музей почтовой связи, «М-конструктор», «Реостат», ЗАО «ЗЭТО» и «Микрон». В Пскове – АДС, АВАР и «Севкабель».
Депутат отметил, что за предприятиями стоят свои технологии, задачи и специалисты. На встречах ребята узнают, как устроено производство, могут расспросить сотрудников о работе и понять, какие знания пригодятся в профессии.
Фото из канала Александра Козловского в МАХ
Александр Козловский подчеркнул, что особенно важно показывать молодежи возможности, которые есть в Псковской области. Здесь, в частности, можно получить профессию, найти интересную работу и расти вместе с предприятием. По его мнению, знакомство с будущим местом работы вполне может начаться со школьной экскурсии.
Акцию проводит Псковское региональное отделение Союза машиностроителей России при поддержке партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией».
Отдельно депутат Государственной Думы России поблагодарил всех, кто открывает двери для ребят и помогает им сделать первые шаги к осознанному выбору профессии.