«Неделя без турникетов» охватит 2500 школьников Псковской области

В Псковской области стартовала акция «Неделя без турникетов». Об этом сообщил депутат Государственной Думы России Александр Козловский в своем канале в мессенджере МАХ. Школьники и студенты смогут побывать на предприятиях региона и своими глазами увидеть, как работают люди разных профессий.

По его словам, участие в акции примут 15 предприятий. По планам, с их работой познакомятся больше 2500 ребят. 12 октября акцию открыли в Пскове и Великих Луках. В Великих Луках участников примут Музей почтовой связи, «М-конструктор», «Реостат», ЗАО «ЗЭТО» и «Микрон». В Пскове – АДС, АВАР и «Севкабель».

Депутат отметил, что за предприятиями стоят свои технологии, задачи и специалисты. На встречах ребята узнают, как устроено производство, могут расспросить сотрудников о работе и понять, какие знания пригодятся в профессии.