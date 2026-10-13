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Общество

«Неделя без турникетов» охватит 2500 школьников Псковской области

13 октября 2026 года, 11:31

В Псковской области стартовала акция «Неделя без турникетов». Об этом сообщил депутат Государственной Думы России Александр Козловский в своем канале в мессенджере МАХ. Школьники и студенты смогут побывать на предприятиях региона и своими глазами увидеть, как работают люди разных профессий.

«Неделя без турникетов» охватит 2500 школьников Псковской области

Фото из канала Александра Козловского в МАХ

По его словам, участие в акции примут 15 предприятий. По планам, с их работой познакомятся больше 2500 ребят. 12 октября акцию открыли в Пскове и Великих Луках. В Великих Луках участников примут Музей почтовой связи, «М-конструктор», «Реостат», ЗАО «ЗЭТО» и «Микрон». В Пскове – АДС, АВАР и «Севкабель».

Депутат отметил, что за предприятиями стоят свои технологии, задачи и специалисты. На встречах ребята узнают, как устроено производство, могут расспросить сотрудников о работе и понять, какие знания пригодятся в профессии.

«Неделя без турникетов» охватит 2500 школьников Псковской области

Фото из канала Александра Козловского в МАХ

Александр Козловский подчеркнул, что особенно важно показывать молодежи возможности, которые есть в Псковской области. Здесь, в частности, можно получить профессию, найти интересную работу и расти вместе с предприятием. По его мнению, знакомство с будущим местом работы вполне может начаться со школьной экскурсии.

Акцию проводит Псковское региональное отделение Союза машиностроителей России при поддержке партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией».

Отдельно депутат Государственной Думы России поблагодарил всех, кто открывает двери для ребят и помогает им сделать первые шаги к осознанному выбору профессии.

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